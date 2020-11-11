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Libya'da sıcak gelişme! 18 ay içinde yapılacak

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 23:02 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 23:02

BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.


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BM Tunus Libya Diyalog Konferansı
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