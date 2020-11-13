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Libya'da seçimlerin tarihi belli oldu

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 22:27 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 22:39

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, ülkedeki seçimlerin Libya'nın bağımsızlık günü 24 Aralık 2021'de yapılması üzerinde anlaşma sağlandı.


Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi  Stephanie Williams, Tunus'un başkentinde BM tarafından seçilen 75 Libyalının  katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan görüşmelere ilişkin düzenlediği  online basın toplantısında, forumda ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de  gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi.
 
Seçimlere gitmek için yeni bir yürütme yapısının olması gerektiğini  kaydeden Williams, bunun için de Berlin Konferansı'nda varılan uzlaşı  çerçevesinde hazırlanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ışığında, geçiş  dönemini yönetmek üzere yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organı kurulmasının  planlandığını belirtti.
 
Seçim tarihinin bu geçiş yönetiminin görevi konusunda bir süre  koyduğuna işaret eden Williams, Başkanlık Konseyi ya da yürütmeyi üstlenecek  hükümetin sadece yetkilerinin ve görevlerinin ele alındığını ancak bu rolleri  üstlenecek isimlerin görüşülmediğinin altını çizdi.
 
Williams, BM'nin seçimlere teknik destek sağlayacağını, seçimleri  Libya'nın kendi bağımsız seçim kurumunun yöneteceğini vurguladı.
 
  

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BM Libya seçim
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