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Libya'da Misrata kenti Hafter'e karşı seferberlik ilan etti

AA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 2:31 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 2:46

Libya'daki Misrata Belediye Meclisi, başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan etti.


Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü "Burkan  el-Gadab" operasyonu basın merkezinin yayımladığı, Misrata Belediye Meclisi  tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Misrata kenti, Hafter'e karşı tüm  imkanlarını ve ağırlığını devletin tasarrufuna sunarak seferberlik ilan etmiştir"  denildi.
 
Misrata kentinde OHAL Odası oluşturulduğu ve tüm imkan ve güçlerinin  Hafter'in Trablus'a yönelik "belirleyici savaş" adını verdiği operasyona karşı  kullanılacağı kaydedildi.
 
Açıklamada ayrıca söz konusu OHAL Odası'nda Misrata Belediye Meclisi,  askeri, güvenlik ve sivil kurumlardan üyelerin yanı sıra kentteki çeşitli  STK'lardan ve iş adamlarından temsilcilerin bulunduğu vurgulandı.
 
Libya'nın doğusunda gayrimeşru silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye  çalışan emekli asker Halife Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik  "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.
 
General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine  saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini  iddia etmişti.
 
Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat  Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.
 

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