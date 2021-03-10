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Libya'da Milli Birlik Hükümeti güvenoyu aldı

AA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 14:22 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 14:41

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin hükümeti, Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu aldı.


Libya'daki Temsilciler Meclisi, ülkenin doğusundan ve batısından  temsilcilerin buluştuğu, başkentin 450 kilometre doğusundaki Sirte kentinde üç  gün süren oturumu tamamladı.
 
Dibeybe'nin 26 bakanın yer aldığı kabinesine 133 katılımcıdan 132  geçer, bir çekimser oy verildi.
 
Oturumun ardından konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih,  meclisin hükümete güvenoyunun Birleşmiş Milletler'in (BM) yol haritasında  kararlaştırılan seçimlere kadar geçerli olduğunu söyledi.
 
Güvenoyunun ardından meclise hitap eden Başbakan Dibeybe, meclise  "tarihi bir karara imza attığı" için teşekkür ederek, temsilcilere "Tüm  aşamalarda benimle çalışmanızı, Libya'da bir araya gelmeyi ve çıkarılan nefreti  unutmayı arzu ediyorum." dedi.
 
Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanlığı ve Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun  destekleriyle vadedilen tarihte seçimleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını  vurguladı. Devletin bölünmeyeceğini dile getiren Dibeybe, "Sizlere sözümdür.  Tekrar savaş olamaz." diye konuştu.
 
BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına  göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Dibeybe ve göreve  gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor.
 

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Libya Milli Birlik Hükümeti Abdülhamid Dibeybe
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