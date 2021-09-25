Libya'da kritik gelişme! Mısır Devlet Başkanı Sisi Hafter'i Türkiye için bırakıyor...

Libya'da dengeleri değiştirecek gelişmeyiAfrika basınının önde gelen medya kuruluşlarından Africa Intelligence duyurdu. Basın, Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin Türkiye ile çatışmak istemediğini, bu nedenle Libya'da darbeci Hafter'e verdiği desteği çekmeyi planladığını öne sürdü.

Libya'da seçim yaklaşıyor. Darbeci Halife Hafter kurulacak seçilmiş hükümet için adaylığını açıklarken, Hafter'in en büyük destekçilerinden biri olan Mısır 'da önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin de diplomatik görüşmeler yürüttüğü Mısır'ın, darbeci Hafter'e verdiği desteği çekmeyi planladıkları ifade edildi.

"TÜRKİYE İLE ARANIN BOZULMAMASI İÇİN"

Bölgenin en önemli medya kuruluşlarından biri olan Africa İntelligence'da yer alan iddiaya göre, Mısır Türkiye'yi karşısına almamak ve mevcut ilişkilerin bozulmaması adına Hafter'e verdiği destekten vazgeçecek denildi.

Haberde Mısır Devlet Başkanı Abd ülfettah es-Sisi'nin Türkiye ile herhangi bir çatışma yaşamak istemediği için Libya 'da Hafter güçlerine verdiği desteği bile azaltabileceği iddia edildi.

Çarpıcı iddiada "Hafter'in uzun zamandır kayıtsız şartsız destekçisi olan Sisi şimdi artık ortak bir çözüm sağlamaya hazır durumda. Sisi Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınıyor ve enerjisini başta Etiyopya 'nın Nil Nehri üzerindeki baraj projesi olmak üzere diğer krizlere ayırmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

HAFTER ASKERİ GÖREVLERİNİ ASKIYA ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde seçim için hazırlıklara başlayan Darbeci Hafter, seçimlere üç ay kala askeri görevlerini askıya aldığını açıklamıştı.

HEDASİ KRİZİ