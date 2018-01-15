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Libya'da havalimanında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı!

15 Ocak 2018 Pazartesi - 14:07 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 14:07

Başkent Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda devam eden çatışmalar nedeniyle hava trafiği durduruldu. Çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilidiriliyor.


Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası  Mitiga Havaalanı'nda Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı "Caydırıcı Güç"  adlı birim ile Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı bildirildi. 
 
Emiyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uluslararası Mitiga  Havaalanı güvenliğinden sorumlu UMH'ye bağlı "Caydırıcı Güç" (Kuvvatu'r-Rad'ı)  ile havaalanının kontrolünü ele geçirmeye çalışan Tacura bölgesinden Ulusal  Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.
 
Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30 da yaralı var. 
 
Uçuşlar durduruldu
 
Uluslararası Mitiga Havaalanı ve çevresinde devam eden çatışmalar  nedeniyle uçuş trafiğinin durdurulduğu, havaalanı çalışanları ile yolcuların  tahliye edildiğini belirtildi.
 
Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı  yakınındaki  El-Gararat bölgesinde 16 Ekim 2017'de de çatışmalar yaşanmış,  olaylar nedeniyle iptal edilen uçak seferleri çatışmaların durmasının ardından  ancak iki gün sonra yapılabilmişti.
 
  
 
 
 
 
 

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