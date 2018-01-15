Libya'da havalimanında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı!

Başkent Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda devam eden çatışmalar nedeniyle hava trafiği durduruldu. Çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilidiriliyor.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı "Caydırıcı Güç" adlı birim ile Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Emiyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uluslararası Mitiga Havaalanı güvenliğinden sorumlu UMH'ye bağlı "Caydırıcı Güç" (Kuvvatu'r-Rad'ı) ile havaalanının kontrolünü ele geçirmeye çalışan Tacura bölgesinden Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30 da yaralı var.

Uçuşlar durduruldu

Uluslararası Mitiga Havaalanı ve çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle uçuş trafiğinin durdurulduğu, havaalanı çalışanları ile yolcuların tahliye edildiğini belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı yakınındaki El-Gararat bölgesinde 16 Ekim 2017'de de çatışmalar yaşanmış, olaylar nedeniyle iptal edilen uçak seferleri çatışmaların durmasının ardından ancak iki gün sonra yapılabilmişti.