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Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

AA |  13 Eylül 2020 Pazar - 23:15 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 23:15

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'e istifasını sundu.


Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, (uluslararası  toplumun tanımadığı) Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükümetin, TM Başkanı  Salih'e istifasını sunduğu duyuruldu.
 
 Açıklamada, istifanın değerlendirilmek üzere Meclise sunulacağı  kaydedildi ancak tarih verilmedi.
 
 İstifa kararının, Akile Salih'in, Hafter'in kontrolündeki Merc  kentinde ağırlaşan yaşam şartları sebebiyle başlayan protestoların nedenlerini  tartışmak için hükümetle yaptığı acil toplantı sırasında bildirildiği belirtildi.
 
Libya el-Ahrar kanalının, Libya Suç İzleme Örgütüne dayandırdığı  bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması  sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.
 
 "February" kanalı ise dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda  kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin  yaralandığını duyurmuştu.

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Libya Halife Hafter hükümet
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