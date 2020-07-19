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Libya'da EYP'lere yerli robot 'Kutlu' ile müdahale ediliyor

DHA |  19 Temmuz 2020 Pazar - 14:17 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 14:17

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli robot TMR 2'nin (Kutlu) Trablus'ta el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatların imha çalışmalarında etkin şekilde kullanıldığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzmanlarımıza uzaktan ve emniyetli müdahale imkânı sağlayan yerli ve milli robotumuz TMR 2, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerimizin Trablus/Libya'da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanılıyor" denildi.
 

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EYP Libya Kutlu
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