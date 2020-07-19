Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzmanlarımıza uzaktan ve emniyetli müdahale imkânı sağlayan yerli ve milli robotumuz TMR 2, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerimizin Trablus/Libya'da icra ettiği EYP ve mühimmat imha çalışmalarında etkin şekilde kullanılıyor" denildi.
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Libya'da EYP'lere yerli robot 'Kutlu' ile müdahale ediliyor
DHA | 19 Temmuz 2020 Pazar - 14:17 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 14:17