Libya'da darbeci Hafter’in oğlunu eleştiren aktivist sokak ortasında infaz edildi
10 Kasım 2020 Salı - 18:08 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 18:08
Libya’da kadın aktivist Hanan Elbaraasi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in oğlunu sosyal medyada eleştirdiği için sokak ortasında infaz edildi.
Libya’da kadın aktivist Hanan Elbaraasi, ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in oğlunu, güvenlik alanındaki kötü durum nedeniyle sosyal medya üzerinden eleştirdi.
Libya medyası, Elbaraasi’nin Hafter’e bağlı silahlı güçler tarafından sokak ortasında infaz edildiğini duyurdu.