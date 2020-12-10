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Libya'da alıkonulan Türk gemisi serbest bırakıldı

10 Aralık 2020 Perşembe - 16:47 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 16:49

Libya'da Hafter güçlerinin 5 Aralık'ta alıkoyduğu ilaç yüklü Jamaika bandralı Türk gemisi serbest bırakıldı


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Libya Hafter Türk gemisi
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