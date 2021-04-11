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Libya Başbakanı Dibeybe, heyetindeki 14 bakanla Türkiye'ye geliyor

AA |  11 Nisan 2021 Pazar - 1:57 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 1:57

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, pazartesi günü temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.


Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Dibeybe'ye eşlik edecek üst düzey heyette, 5 Başbakan yardımcısı ve  14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer  hükümet yetkililerinin yer alacağını bildirdi.
 
Buna göre, Dibeybe'ye refakat edecek Libyalı bakanların arasında,  Dışişleri, İçişleri, Ekonomi ve Ticaret, Sağlık, Petrol, Yerel Yönetimler,  Maliye, Ulaştırma, Planlama, Sanayi ve Maden, Çevre, Eğitim bakanları ile iki  devlet bakanı yer alacak.
 
Hammude, ziyaretteki temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet  sektöründe çeşitli ortak dosyaların yanı sıra, Türk şirketlerinin ülkedeki kriz  nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmek için tekrar geri dönmesinin ele  alınacağını aktardı.
 
Ayrıca, Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden daha önce yapılan  açıklamada, Dibeybe ve beraberindeki heyetin, Libya ve Türkiye arasındaki  anlaşmaları ele almak ve iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğini  geliştirmek için temaslarda bulunacağı belirtildi.
 
Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya  Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de  yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed  el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.
 

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Libya Dibeybe Ulusal Birlik Hükümeti
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