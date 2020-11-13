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Libya açıklarında facia! İki tekne battı, 100'e yakın kişi öldü

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 13:43 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 13:43

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de, Libya açıklarında iki teknenin batması sonucu 100'e yakın düzensiz göçmenin boğulduğunu bildirdi.


BM'nin göç örgütü IOM'den yapılan yazılı açıklamada, deniz kazalaranın  ülkenin liman kenti Al Khums ve Surman açıklarında meydana geldiği bildirildi.
 
Açıklamada, teknenin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu  140'den fazla kişiyi taşıdığı aktarıldı.
 
Kazada en az 100'e yakın düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği  belirtilen açıklamada, balıkçıklar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47  kişinin kıyıya getirildiği ifade edildi.
 
Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve şimdiye  kadar 31 cesede ulaşıldığı kaydedildi.
 
Bölgedeki IOM personeli de daha fazla cesedin gece boyu kıyıya vurmaya  devam ettiğini bildirdi.
 
Son iki günde, Orta Akdeniz'de iki teknenin alabora olmasının ardından  2'si çocuk olmak üzere en az 19 kişinin boğulduğu anımsatılan açıklamada, şu anda  aynı rotada faaliyet gösteren tek  sivil toplum kuruluşu gemisi olan "Open Arms"  gemisinin üç operasyonda 200'den fazla kişiyi kurtardığı açıklandı.
 
Açıklamada ayrıca, 1 Ekim'den bu yana Orta Akdeniz'de en az 8 deniz  kazasının meydana geldiği belirtildi.
 
"Binlerce savunmasız insan bedel ödüyor"
IOM Libya Direktörü Federico Soda, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada,  son kazanın, devletlerin arama kurtarma çalışmalarındaki duyarsızlığının bir  tezahürü olduğunu vurguladı.
 
İsim vermeden Avrupa ülkelerini eleştiren Soda, "Binlerce savunmasız  insan hem denizde hem de karada bu eylemsizliğin bedelini ödemeye devam ediyor. "  diye konuştu.
 
IOM verilerine göre, son kazalarla birlikte bu yıl Akdeniz üzerinden  Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan en az 900 düzensiz göçmen  boğuldu.
 

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Libya göçmen tekne
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