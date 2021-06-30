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LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS kılavuzuna göre yerleştirme tarihi

30 Haziran 2021 Çarşamba - 13:39 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 13:39

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.


LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı. LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak. Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak.

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