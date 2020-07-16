LGS Türkiye birincileri! LGS birincileri tam puan almayı nasıl başardı? İşte LGS birincileri ve başarılarının sırrı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alarak birinci olan 181 kişi bulunuyor. Peki, LGS birincileri tam puan almayı nasıl başardı? İşte LGS Türkiye birincileri ve başarılarının sırrı…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Liselere Geçiş Sınavının sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 181 öğrenci tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan aldı ve birinci oldu. Peki, LGS birincileri tam puan almayı nasıl başardı? İşte LGS Türkiye birincileri ve başarılarının sırrı…

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, doğru tercih için çalışmaya başladı. Pandemi sürecinde zorlu koşullarda çalışan öğrenciler, şimdi doğru liseyi tercih etmek için çaba gösterecek.

LGS'de süreç devam ederken LGS birincilerinin başarı hikayeleri de merak ediliyor. Uzmanlara göre, LGS sürecinin pandemiye denk gelmesi nedeniyle karantinada geçmesi öğrencilerin motivasyonunu artırdı. Kesintisiz uzaktan eğitim almalarına rağmen, bağımsız öğrenme becerileri, kendi zaman yönetimi becerileri ve motivasyonları bu noktada biraz daha ön plana çıktı. LGS sonuçlarına göre 500 tam puan alarak LGS'de birincilik elde eden öğrencilerin başarılarının sırrı da merak ediliyor. İşte LGS birincileri ve başarılarının sırrı...

İSTANBUL

Altuğ Gündoğan

Altuğ Gündoğan çalışmaya bir yaz öncesinde başladığını belirterek şunları söyledi: "Bu sınava ben 6'ıncı sınıftan hazırlanmaya başlamadım çünkü erken hazırlanmanın benim için pek iyi olmayacağını düşünüyordum. Yazın birkaç hafta test çözmeye başladım. Sonra yılın başında tempoyu yavaş yavaş yükselttim. Hedefim hep birincilikti. Sene başlarken de buraya birinci olma hedefiyle gelmiştim."

Ömer Arda Aydın

LGS birincilerinden Ömer Arda Aydın ise çalışmayı 3 yıl gibi uzun bir zamana yaydığını belirterek şunları söyledi:

"Kısa bir zamana yayarsanız kendi hobilerinize vakit bulamazsınız. Bu da veriminizi azaltır. Ben haftada 4 tane maç izledim. Antrenmanlara gittim. 3 yıla yaymam verimli olmamı sağladı."

Ahmet Tolga Karabulut

LGS’de 500 tam puan alan Ahmet Tolga Karabulut, “Sınavdan çıktıktan sonra yanlış yapmadığını düşündüm çünkü zorlanmadım. Günde 700-800 soru çözüyordum. Neredeyse hiç konu çalışmadım sadece soru çözdüm. Bilim insanı olmak istiyorum” dedi.

Aslı Ecem Polater

LGS birincilerinden, Aslı Ecem Polater ise, "Sınavdan çıktığım zaman kötü geçtiğini düşünmüştüm. 1-2 yanlışım olduğundan neredeyse emindim. Sorular zordu, sınavdan önce 500 puan alsam şaşırmayacağımı söylüyordum. Sınavdan sonra kendime bu soruları nasıl doğru yaptım dedim. Pandemi sürecinde çalışmak normalde çalışmaktan daha kolaydı. Çalışabilecek daha çok vaktiniz olduğu için daha çok soru çözüyorsunuz. Böylece sınava hazırım duygunuz artıyor. Konu tekrarı da yaptım ama çok soru çözdüm." diye konuştu.

Miray Topaloğlu

LGS’de 500 tam puan alan Miray Topaloğlu da, sınav sürecini atlattığı için gururlu olduğunu söyledi. Topaloğlu, “İyi bir geleceğim olacağı için de sevinçliyim. Tam puan yapmayı bekliyordum çünkü konu eksiğim yoktu. Ama deneme sınavlarında da sürekli 1 yanlış yapıyordum. LGS’ye soru çözerek hazırlandım. Lisede başarılı olmak ilk hedefim, iyi bir arkadaş çevrem de olsun istiyorum. Sonrasında iyi bir üniversitede okumayı hedefliyorum. İstanbul Erkek Lisesinde okumak istiyorum. Meslek seçimi için erken olduğunu düşünüyorum ama matematikle alakalı bir iş yapacağım” dedi.

ANKARA

Muhammet Enes Ünal

500 tam puan alan Muhammet Enes Ünal internetten elde ettiği çalışma programlarından da faydalandığını söyledi. Ünal, "Düzenli çalışmak ve kendimi ihmal etmemek benim başarımın sırrı çünkü kendinizi ihmal ettiğiniz zaman dersler işkence gibi geliyor" dedi.

İZMİR

Enes Akbaş

LGS'de tüm soruları cevaplayarak 500 tam puan alan Enes Akbaş, “Sonuçları beklerken heyecanlıydım. Ama beklediğim bir sonuçtu çünkü cevaplarımı kontrol etmiştim. Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim. Sınav öncesinde çok fazla stresim yoktu, pek strese giren bir insan değilim. Lisede sayısal seçeceğim, üniversitede mühendislik okumak istiyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ

Zehra Çelebi

500 tam puan alan Zehra Çelebi, başarılı olmasındaki en büyük etkenin hedefleri doğrultusunda planlı bir şekilde çalışmak olduğunu söyledi. Zorlu süreçte ailesinin de her zaman kendisine destek verdiğini belirten Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde herkes gibi kendisinin de etkilendiğini, bu süre zarfında bol bol çalışma imkanı bulduğunu anlattı.

Planlı bir şekilde sınava hazırlandığını ifade eden Çelebi, “Bunaldığım zaman kendimi dinlendirdim. Bu süreçte ailem her zaman destek oldu, aileme çok teşekkür ediyorum. Sınav sonucuna baktığımda elde ettiğim başarıdan dolayı çok sevindim. Ben hedefleri olan bir öğrenciyim, eminim ki tam puan alan diğer öğrenciler de hedefi olan öğrencilerdir. Hedefime ulaştığım için çok sevinçliyim. Başarımı planlı çalışmaya ve aileme borçluyum." diye konuştu.

İsmail Yalçınöz

LGS birincilerinden İsmail Yalçınöz, "Sınava kendi oluşturduğum program doğrultusunda, soru çözerek, kitap okuyarak, konu tekrarı yaparak, hazırlandım. Planlı çalışmayla emeğimin karşılığını aldığım için de çok mutluyum." dedi.

EDİRNE

Efe Topaloğlu

LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Efe Topaloğlu, "7. sınıftan itibaren test kitapları alarak çalışmaya başladım. 8. sınıfta da bu çalışmayı sürdürdüm. Günde ortalama 250-300 soru çözdüm." dedi. Planlı çalışmanın ve kendine inanmanın başarıda önemli rol oynadığını belirten Topaloğlu, "Süreyi ayarlamak da önemli. İlk başta kitap okumak sonrasında çok soru ve deneme çözerek süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Türkiye birincisi olduğumu öğrendiğimde çok heyecanlandım." diye konuştu.

KIRŞEHİR

İrem Dönmez

"Türkiye genelinde zor bir pandemi süreci yaşadık. Son iki ayı iyi geçiren, vitesi ileri alan başarılı oldu. Hocalarımız da bunu söylüyor. Son iki aydaki pandemi süreci bizim için çok zordu. Türkiye geneli ve il genelinde yayınlanan soruları sürekli çözmek benim için en etkili olan süreçti. Her konuyu sorularıyla kavradıktan sonra yeni konulara geçtim. Konuları böylece üst üste oturta oturta ilerledim."

KAYSERİ

Ahmet Faruk Yurdakul

Tam puan alan 181 öğrenciden biri olan Ahmet Faruk Yurdakul, "Çok ders çalışmaktansa, az ve öz ders çalışmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Örneğin, 700 soru çözen arkadaşlarım vardı. Çok soru çözüyorlardı ama düzenli ya da dikkat ederek, çözmüyorlardı. Sınavda da kötü yaptılar. Ama ben, örneğin 200 soru çözerek, ama yaptığım yanlışları bilerek ve takip ederek, ilerleme kaydettim. Sınavlarda en önemli konulardan biri de stres. Çünkü, stres düşüncelerimizin gidişatını da etkileyebiliyor. Bildiğimiz bir konuyu unutturabiliyor. Sakinliğimizi korursak çoğu şeyin üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.

SİVAS

Yiğit Emre Yıldırım

LGS'de tüm soruları cevaplayarak Türkiye birincileri listesine giren Yiğit Emre Yıldırım, üniversite sınavında da derece yapmayı hedeflediğini dile getirdi. Yıldırım, "Tıp okumak istiyorum, pandemi süreci sınava hazırlanmamda beni etkiledi. Her ne kadar okuldaki kadar olmasa da evde de rahat rahat çalışmalarımı yürüttüm. Gerek canlı dersler olsun gerek evdeki eğitimler olsun daha sonra hocalarımın EBA'dan verdiği dersler olsun bu destekler okulu aratmadı." ifadelerini kullandı.

ANTALYA

Onur Alperen Yılmaz

Birinci olan 181 öğrenci arasına giren Onur Alperen Yılmaz, mutlu ve gururlu olduğunu, çalışmalarının sonucunu verdiğini ve Allah'a şükrettiğini, ileride siyaset çi ve hatta cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

KIRKLARELİ

Ali Fuad Erkan

LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Ali Fuad Erkan "İlk başta günde 100 soru çözme hedefim vardı ama 140 soru çözüyordum. Koronavirüs nedeniyle evde boş vakitlerim oldu ve günde 170 soru çözmeye başladım" diye konuştu.