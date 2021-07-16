LGS tercihlerinde son gün! LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

LGS tercihlerinde son gün! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzuna göre LGS tercihleri bugün sona eriyor. Tercihlerini son güne bırakan öğrenciler için saatler kaldı. Tercihlerini yapan öğrenciler de LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB LGS kılavuzunda sonuçların açıklanacağı tarih belirtilmişti. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercih son gün ne zaman? LGS yapma 2021 ekranı ve LGS tercih robotu!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liselere yerleşmek için adayların tercih süreci bugün sona eriyor. Seçimlerini son güne bırakan adaylar için LGS tercih sisteminin kapanmasına saatler kaldı. Eğitim görmek istedikleri liselere girmek isteyen adayların gözü şimdi de MEB tarafından açıklanacak LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercih son gün ne zaman? LGS yapma 2021 ekranı ve LGS tercih robotu!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

MEB LGS tercihlerinin 16 Temmuz 'da sona ereceğini açıklamıştı. Öğrenciler tercihlerini www. meb.gov.tr veya e-okul sisteminden gerçekleştirebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANAVCAK?

LGS tercih sonuçları 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

LGS NAKİL BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

E-Okul üzerinden yapılacak LGS tercihleri ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından yapacaklar.

Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alanokulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu KayıtAlanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında veKomşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarındabulunan okulları belirtir.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar içinen fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullariçin de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir

Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alanokullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarıtercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.