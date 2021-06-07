LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2021, LGS sınav tercih tarihi açıklandı mı?

LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri, sınavın ardından öğrenciler tarafından araştırılıyor. Dün sınava katılım sağlayan öğrenciler hayalindeki liseye girebilmek için epeyce ter döktü. Öğrencilere bu yıl iki oturumdan oluşan çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak, LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercihleri, sınavın sona ermesinin ardından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1 milyon 200 bin aday başvuruda bulunduğu LGS sınavı dün saat 09:30'da başladı, 2 oturum şekline devam etti. Sözel ve sayısal sorulardan oluşan teste toplamda 90 soruya yanıt veren öğrenciler, LGS tercih tarihi açıklandı mı, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin sınav sonuçlarının ardından açıklanması bekleniyor.

2020 YILINDA LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILDI?

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.