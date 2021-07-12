LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS tercih ekranı 2021!

Milyonlarca öğrenci iyi bir liseye yerleşebilmek için 2021 LGS tercihlerini yapmaya devam ediyor. Lise seçim sürecinde adaylar LGS tercihlerinin ne zaman biteceğini ve tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS tercihleri son tarih ne zaman? İşte LGS tercih ekranı 2021 ve LGS takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2021 LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından iyi bir liseye yerleşebilmenin hayalini kuran adaylar için LGS tercih süreci devam ediyor. 2021 LGS tercihlerinin bitmesine kısa bir süre kala LGS tercihleri için son tarih ve tercih sonuçlarının açıklanacağı süreç merak ediliyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS tercihleri son tarih ne zaman? İşte LGS tercih ekranı 2021 ve LGS takvimi...

LGS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS tercihleri 16 Temmuz 'da sona erecek. Öğrenciler tercihlerini http://www.meb.gov.tr ya da https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde “http://www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

E-Okul üzerinden yapılacak LGS tercihleri ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından yapacaklar.

Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alanokulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu KayıtAlanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında veKomşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarındabulunan okulları belirtir.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar içinen fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullariçin de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir

Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alanokullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarıtercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.