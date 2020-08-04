LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları...

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu LGS tercihlerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında geliyor. Kayıtların başlangıcı ile okulların açılış tarihinin ağustos ayına denk gelmesi nedeniyle veliler ve öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak lise tercih sonuçlarına çevrildi. İnternette sıklıkla LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? soruları araştırılıyor. İşte LGS yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler...

LGS tercihlerinin bayram öncesinde tamamlanmasıyla birlikte binlerce öğreci ve ailelerinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak lise tercih sonuçlarında. İyi bir liseye gitmek ve üniversite öncesi iyi bir eğitim alma hayali kuran öğrenciler LGS tercihlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı 'nın son dakika sürpriz yapabileceği beklentisiyle internette sıklıkla LGS tercih sonuçları ile ilgili aramalar gerçekleştiriyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? soruları araştırılıyor. İşte LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başlayan tercih başvuruları 20 Haziran’da başlamış, 29 Temmuz 'da da tamamlanmıştı. Okulların Ağustos ayında açılacağına yönelik açıklamalarla birlikte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Lise tercihlerini tamamlayan öğrenciler, meb .gov.tr adresinden LGS tercih sonuçlarına erişebilecek.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

NAKİLLER NASIL OLACAK?

Nakil dönemleri ise şu şekilde olacak;

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.