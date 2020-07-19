LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2020 Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Özel ortaöğretim kurumları, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar ile Anadolu ve fen liseleri için LGS tercihleri başlıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte LGS tercih tarihleri ile ilgili merak edilenler...

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve velilerin gözü tercihlerin yapıacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihlerinin başlayacağını açıkladı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacak. Peki, İşte LGS tercihleri ve EBA online tercih danışmanlığı ile ilgili merak edilenler...

MEB EBA TERCİH DANIŞMANLIĞI BAŞLIYOR!

2020 Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklanmasının ardından öğrencilerin ve velilerin tercih maratonu da başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrenci ve velilerin LGS tercihlerinde destek almalarını sağlamak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, hangi liseyi tercih edeceğine dair soruları bulunan ailelerin EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti ile canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden LGS tercihlerini yapabileceklerini belirtti. Bakan Selçuk ayrıca internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerin de telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verileceğini de duyurdu. Selçuk, LGS tercihleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek." dedi.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

1 milyon 472 bin 088 öğrencinin girdiği LGS sınavı sonuçları perşembe günü açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS tercihleri de başlıyor. Buna göre, 16-29 Temmuz tarihleri arasında özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 20-29 Temmuz’da ise Anadolu ve fen liseleri için başvurular yapılacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler üç ayrı alanda toplam 20 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme ekranından ve puanla en fazla 10 okul seçilecek. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayana diğer alanlar açılmayacak.

Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapacak. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere iki grupta tercihte bulunacak. İlk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih listesi oluşturulacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk üç okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla beş okul yazılacak.

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla on okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplam yirmi okul tercihi yapılacak.

LGS puanıyla yani sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmek için de yerel tercih yapmak zorunlu. Yerel tercih yapmayana LGS puanıyla alan okulların ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Sınava katılmayanlara da sınavla öğrenci alan ekran açılmayacak.

İlk üç okul, yeşil renkle gösterilen kendi kayıt alanınızdan, iki okul, mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilecek. Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercihi yapılacak. Örneğin; en fazla üç Anadolu Lisesi veya Mesleki Teknik Lise ya da İmam Hatip Lisesi) Yerel yerleştirmede birincil koşul ise okulun eve yakınlığı.

LGS TERCİHLERİNDE KAÇ OKUL TERCİH EDİLECEK?

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilerek yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 tercih yazılabilecek.

Fen, sosyal bilimler, Anadolu, Anadolu İmam Hatip, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde seçim imkanı var. Özel program uygulayan Anadolu ve Anadolu imam hatip liseleri de tercih edilebilir.

Tercihte okul türü, il ve ilçe sınırlaması yok. Sadece bir okul türü veya istenilen okul türlerinden karma liste oluşturulabilir. Listede en en fazla 10 okula yer verilebilecek. Uzmanlara göre yüzdelik dilime göre tercih daha avantajlı.

Tercih işlemi e-okul ya da bir ortaokul müdürlüğünde yapılacak. Onaylanması şart, yoksa liste geçersiz sayılacak.