LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler tercih yapacakları okullar ile ilgili araştırmalarını hızlandırırken nelere dikkat etmeleri gerektiği de önem kazandı. İşte LGS tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler.

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı. 6 Haziran'da düzenlenen 2021 LGS, son 4 yılın en zor sınavı olarak değerlendirildi, özellikle matematik soruları bu yıl öğrencileri oldukça zorladı. Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek. Peki, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

LGS TERCİHLERİ KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yerleştirme sisteminin ikinci alternatifinde sınav sonucu ile tercih ekranı oluşmakta ve öğrenci yine 5 tercih hakkına sahip olmaktadır. Öğrenci, sınav puanı ile okul tercihi yaptığında öncelikli yerleşim bu liste üzerinden şekillenmektedir. Öğrenci bu tercih listesindeki okullardan birine yerleşemediği takdirde yerel yerleştirme devreye girecek. Bu listede 5 tercihi de aynı türden lise olarak konumlanabilir. LGS sisteminde yer alan sınav, sıralama ölçütüyle tercih sistemini şekillendirecek. Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanlar değil, sınav sonucunda içinde yer aldıkları yüzdelik dilim lise yerleştirmelerini şekillendirmektedir.

LGS TERCİH KILAVUZUNU İYİ OKUMAK GEREKİYOR

Aileler bu kısımda LGS tercih kılavuzuna hakim olmalı, okullarıyla iş birliği içinde ilerlemeli ve olası durumlar için nakil süreçlerini takip etmelidirler. Tercih listesinin diğer önemli kriterleri seçilen okulların ulaşımı, bulunduğu konumun güvenliği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet imkânları olarak bahsedilebilir. Listede yer alan okullar fiziki olarak ziyaret edilmeli ve çocuğun ilgisine yönelik özellikler göz önüne alınmalıdır.

İLK ADIM TERCİH SİSTEMİNİ İYİ BİLMEK!

LGS tercih listesini oluşturmanın üç adımı var. "İlk adım, tercih sistemini iyi bilmektir. İkinci adım, sınav sonucuyla tercih yaparken okulların bulunduğu sıralama ile çocuğun sıralamasının uyumuna göre listeleri oluşturmaktır. Tercih listesinde yapılan 5 tercihten en az 3'ü öğrencinin yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu ve bir tanesi ise kendi sıralamasından düşük olan, kesin yerleşebilir gözüyle baktığımız okul olarak konumlandırılmalıdır. Üçüncü ve son adım ise bu listedeki okulları seçerken 21.yyteknolojisi ve pedagojisine uyum sağlayan, çocuğu mesleki kariyer hedeflerine ulaştırabilen, becerilerini geliştirebilmelerine olanak sunan, uluslararası alanda projelerle var olan, yabancı dil öğretiminde nitelikli bir kimlik sergileyen ve çocuğunuz için güvenli bir ortam sunan okulları konumlandırabilmektir''

Öğrenciler için kritik olan bu planlama sürecinde ailelerin ve tercih danışmanlarının işbirliği yapması gerekiyor.