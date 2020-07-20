LGS tercih yapma ekranı – E Okul üzerinden LGS tercihleri nasıl yapılır? (LGS tercih robotu 2020)

LGS tercih işlemleri bugün başlıyor, 29 Temmuz’da sona eriyor. e Okul üzerinden, online gerçekleştirilecek LGS tercihlerinin işleme konulması için okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacak. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte LGS tercih ekranı…

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla merakla tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı bekleniyordu. Adaylar geçtiğimiz yıl, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

E OKUL LGS TERCİH EKRANI

LGS TERCİH ROBOTU

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.