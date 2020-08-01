LGS tercih sonuçları (yerleştirme) ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme ne zaman belli olacak? (LGS yerleştirme takvimi 2020)

LGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte LGS yerleştirme sonuçları 2020…

LGS tercih işlemleri tamamlandı, yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS tercih sonuçları…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN İLAN EDİLECEK, NAKİLLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10 Ağustos’ta ise sonuçların açıklanmasıyla da boş kontenjanlar ilan edilecek. Aynı gün ise yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları başlayacak. Başvuruların tamamlandığı 14 Ağustos’tan 3 gün sonra yani 17 Ağustos’ta 1. nakil sonuçları erişime açılacak. Burada da yerleşememiş adaylar içinse yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak.