LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları nereden açıklanacak? soruları, liseye gidecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS tercihlerini yapan 8. sınıf öğrencileri, tercih sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, lise tercih sonuçlarına bu hafta açıklanacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

Milyonlarca 8'inci sınıf öğrencisi, sınavla öğrenci alan okulların belirlediği kontenjanlar ve puan üstünlüğüne göre yerel yerleştirme ile liselerine yerleşecek. Tercihlerini yapan öğrenciler, MEB LGS tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Öğrencileri tercih ettikleri okullarda hak kazanıp kazanmayacağını merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor 2020? LGS tercih sonuçları 2020 MEB giriş ekranı!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir. LGS tercihlerinin saat 10.00’da açıklanması bekleniyor.

MEB tarafından yayınlanan takvime göre LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

LGS tercih sonuçları MEB giriş ekranı 2020

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı