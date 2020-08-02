LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den LGS tercih sonuçları açıklaması

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, LGS tercihlerinin 29 Temmuz'da tamamlanmasının ardından merak edilen konular arasında geliyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den LGS sonuçları ile ilgili açıklama...

LGS tercihlerinin 29 Temmuz 'da tamamlandı. Şimdi gözler LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Yüzbinlerce lise adayı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 'den LGS sonuçlarıile ilgili açıklama...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başlayan tercih başvuruları 20 Haziran’da başlamış, 29 Temmuz'da da tamamlanmıştı. Okulların Ağustos ayında açılacağına yönelik açıklamalarla birlikte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafında yapılan açıklamada LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Lise tercihlerini tamamlayan öğrenciler, meb.gov.tr adresinden LGS tercih sonuçlarına erişebilecek.

NAKİLLER NASIL OLACAK?

Nakil dönemleri ise şu şekilde olacak;

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.