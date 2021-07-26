LGS tercih sonuçları açıklandı! İşte LGS sonuç sorgulama ekranı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS TERCİH SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!

LGS tercih (yerleştirme) sonuçları 2021 MEB tarafından bugün öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. 2021-2022 eğitim yılında ilk kez liseye başlayacak öğrencilerin katılım sağladığı LGS'nin ardından, online olarak yapılan tercihlerin sonuçları gündemdeydi.

Tercihlerini yapan liseli adayları, değerlendirmenin sona ermesiyle birlikte sonuçlara MEB.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor.

2021 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu