LGS tercih robotu ile LGS tercihi nasıl yapılır? LGS tercih yapma ekranı 2021!

LGS tercihi nasıl yapılır? sorusuna yanıt LGS tercih yapma ekranının erişime açılmasıyla sorulmaya başladı. LGS tercih yapma sürecinin başlamasıyla LGS tercih robotu ve ekranı aracılığıyla adrese dayalı liseler ve puanlarına yönelik liseler arası seçim yapacak öğrenciler arama motorlarına yöneldi. LGS tercih robotu ve LGS tercih yapma ekranı detaylar…

LGS tercihleri başladı. 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan LGS tercihleri online olarak E-Okul aracılığıyla gerçekleşecek. Adrese dayalı okullar ve yüzdelik dilime göre okullar arasından tercih yapılacak. Tercihlerin sonrasında okul yönetimine onaylatılması ise zorunlu. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS tercih yapma ekranı 2021…

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

E-Okul üzerinden yapılacak LGS tercihleri ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından yapacaklar.

Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

LGS TERCİH EKRANI

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;



Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alanokulları belirtir.



Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu KayıtAlanında yer alan okulları belirtir.



Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında veKomşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarındabulunan okulları belirtir.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar içinen fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullariçin de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir



Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alanokullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarıtercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.



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