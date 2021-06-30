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LGS tercih kılavuzu 2021 yayınlandı mı? 2021 LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

30 Haziran 2021 Çarşamba - 9:28 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 9:29

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını açıkladı. 2021 LGS sınav sonuçları "meb.gov.tr" adresinden duyuruldu. Milyonlarca öğrencinin gözü MEB tarafında yayınlanacak 2021 LGS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, LGS tercih kılavuzu 2021 yayınlandı mı? LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte LGS tercihleri ile ilgili merak edilenler...


1 milyon 38  bin 492 öğrencinin katıldığı 2021 LGS sınavının sonuçları açıklandı. 2021 LGS sınav sonuçları "meb.gov.tr" öğrencilerin erişimine açıldı. Milyonlarca öğrenci 2021 LGS tercih kılavuzunu ve tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, LGS tercih kılavuzu 2021 yayınlandı mı? LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte LGS tercihleri ile ilgili merak edilenler...
 
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2021 LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi  (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden duyurdu. Öğrenciler, LGS sonuçlarına tercihte bulunabilecek.
 
 
LGS TERCİH KILAVUZU 2021 YAYINLANDI MI?
 
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. LGS tercihleri için MEB'ten açıklama bekleniyor.  LGS tercih kılavuzu da sonuçların ardından yayınlanacak. Kılavuz 'meb.gov.tr' adresinden erişime açılacak.
 
 
 

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