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LGS tercih başvuruları başladı! Son tarih 16 Temmuz...

AA |  05 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:39 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 9:39

Lise tercihleri başladı. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için 10 tercihte bulunulabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Öğrenciler tercihlerini yaparken Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotundan da yararlanabilecek. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi  (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugünden  itibaren 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı tercih robotunu  kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde  okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul  türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
 
 Merkezi yerleştirmede 10 tercihte bulunulabilecek
 
  
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal  bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje  okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına  tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.  Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih  yapabilecek.
 
  Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?
 
 Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün  sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden  çıkartıldı.  Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde  yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci  ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve  öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.  Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere  göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve  okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.
 
Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapacak
 
 Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel  yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta  tercih yapabilecek.  Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm  öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda  olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması  durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu  okullar tercih ekranı açılmayacak.
  Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan  okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.  Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci  alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.  
   
İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak
 
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar  ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede, tercihlerden ilk 3 okul kayıt  alanından olmak üzere en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik  Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
 Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak  kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci  alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih  ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere 20 okul tercihinde bulunabilecek.  Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet  adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında  yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il  dışındaki kayıt alanlarını işaret edecek.
 
  Nakiller iki dönem sürecek
 
 Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye  esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi  sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle  öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul  tercihi yapılabilecek.
 Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk  yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih  dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu  bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas  nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul  tercihinde bulunabilecek.  Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
 
 Sonuçlar 26 Temmuz'da açıklanacak.
 
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt  işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları  bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.  Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih  ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal  ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.  Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde  "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanıyla öğrenci alınacak
 
  Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci  yerleştirilecek.  Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci  alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal  bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki  ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.
 
  
 
 

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