LGS taban puanları, lise yüzdelik dilim ve kontenjan tablosu 2020 – İllere göre okulların LGS taban puanları 2020!

LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan araması devam ediyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler ve tercih robotu üzerinden okul araştırması yapıyor. LGS 2020 yüzdelik dilimleri ile puanlarına uygun okulları tercih edecek olan öğrenciler, LGS tercih robotu aracılığıyla liselerin en düşük yüzdelik dilimleri ve kontenjanı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Tercih robotuna göre illere göre okulların LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020…

LGS yüzdelik dilimleri ve lise taban puanları sınava giren pek çok öğrenci tarafından araştırılıyor. 2019-2020 taban puanlar ve yüzdelik dilimleri baz alınarak yapılacak tercihler, LGS tercih robotu üzerinden gerçekleştirilecek. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercih robotu ile rahatça görüntülenebilecek, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri gibi pek çok okulun puanları öğrenilebilecek. LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları nereden görüntülenecek? İşte LGS robotuna göre il ve ilçe okullarındaki LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları…

LGS TERCİH ROBOTU: LİSELERİN YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2020

Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.



Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019'a ait taban puanlarına göre arama yapılabilecek.



Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2019 yılı taban puanlarına ulaşılabiliyor.



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