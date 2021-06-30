LGS taban puanları 2021! Lise taban puanları ne zaman açıklanacak, MEB açıkladı mı?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak edip, sorguluyor. LGS taban puanları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı taban puan ve yüzdelik dilimleri tercihlerin açıklanmasıyla duyuracak.

LGS sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar kılavuzun yayınlanmasıyla tercihlere başlayacak. LGS taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimler merakla bekleniyor.

LGS TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS taban ve tavan puanları ile lise kontenjanları henüz belli olmadı. e-okul üzerinden taban puanlar ile yüzdelik dilimlerin bugün duyurulması bekleniyor.

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız