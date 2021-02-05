LGS şubat ayı örnek sorular yayımlandı! 2021 LGS şubat ayı örnek soruları indirme ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS'ye girecek öğrenciler için şubat ayı örnek sorularını yayımlandı. Peki, MEB Şubat ayı LGS örnek soruları 2021 nasıl indirilir? İşte 2021 LGS şubat ayı örnek soruları ve LGS 3. örnek sorular indirme linki...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için şubat ayı örnek soru paketini öğrencilerin kullanımına açtı. İşte MEB Şubat ayı LGS örnek soruları 2021...

MEB'TEN LGS 3. ÖRNEK SORU PAKETİ

MEB'den yapılan açıklamaya göre; şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 970 örnek soru 8'inci sınıf öğrencileri ile paylaşılmış oldu. Şubat ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Örnek soruların, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS'ye yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edeceği bildirildi.

Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak'ta 8inci sınıf öğrencileri ile paylaşılmıştı. LGS'ye yönelik, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.