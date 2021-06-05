LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 LGS sınav sonuçları açıklama tarihi!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları, LGS sınavı öncesi merak edilen konu başlıklarından biri oldu. LGS sınavı yarın gerçekleşecek. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri merakla MEB tarafından düzenlenecek olan LGS'ye girecek. Öğrenciler birinci oturumda Türkçe, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 sorulara 75 dakikada yanıt verecek. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS soruları ne zaman yayınlanacak? İşte, LGS sonuçları açıklanma tarihi…

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna şimdiden öğrenciler tarafından yanıt aranamaya başlandı. Pazar günü yapılacak sınav için heyecan dorukta. İstedikleri liseye girmek için mücadele verecek öğrenciler sonuçlar ile ilgili de sorgulamaya başladı. İşte 2021 LGS sonuçları açıklanma tarihi!

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB 2021 takvimine göre LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da duyurulacak. 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek sonuçları posta yoluyla gönderilmeyecek.

Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI GEÇEN YIL 23 HAZİRAN'DA ERİŞİME AÇILMIŞTI

LGS 2021 soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl sınav 20 Haziran tarihinde gerçekleşmiş sınav soruları da 23 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu bilgilere göre bu sene LGS sorularının 9 Haziran'da yayınlanması ön görülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Önceki yıllarda LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden de görüntülenmişti.