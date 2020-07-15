LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin gözü açıklanacak LGS sınavı sonuçlarında. Öğrenciler ve veliler için Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından tercih süreci başlayacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte Liseye Geçiş sınavı sonuçları ile ilgili detaylar...

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın ardından LGS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. LGS sonuçlarının açıklamasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak. LGS sonuçları öncesinde öğrenci ve velilerin aklında pek çok soru var. Peki, LGS sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte LGS sonuçları ve tercihleri ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 20 Haziran'da gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gerçekleştirilen LGS sınavı ile ilgili aileler ve velilerin gözü LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihte. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başlayacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. LGS sonuçları ile birlikte paylaşılacak değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak.

MEB SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

16 Temmuz'da LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde tercih kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

Geçtiğimiz yıl MEB , LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.

EBA ÜZERİNDEN TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLECEK!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Bakanlığa bağlı resmi okullar ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde 'tercih danışmanlığı birimleri' kuracaklarını açıklamıştı. Bu birimlerde, LGS ile YKS'ye katılan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Tercih danışmanlığı birimleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmet verecek. Mezun durumda olan ya da internet erişimi bulunmayan öğrencilere, koordinasyon kurullarının planlaması doğrultusunda RAM’lar (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

Tercih Danışmanlığı Birimlerinin kurulmasına ilişkin kılavuz, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Öğrenci ve velilere, karar verme sürecinde gereken rehberlik hizmetleri verilecek.

- Tercih danışmanlığı birimleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmet verecek ve kendileri için planlanmış çalışma saatleri süresince EBA’da aktif olarak bulunacak.

- LGS tercihlerinde öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Öğrenci ve velilere, karar verme sürecinde gereken rehberlik hizmetleri eba ve tercih danışma merkezlerinde sunulacak.

- Tercih edilecek eğitim-öğretim kurumlarının, özel durumu olan öğrencilere (özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, okul birincileri, yerleştirme kılavuzlarının öngördüğü başarılı öğrenciler vb.) ilişkin koşullarının öğrenci ve veliye tek tek açıklanacak.

- Öğrenci ve velinin birbirlerinden farklı istek ve beklentilerinin olabileceği göz önünde bulundurularak bu durumun bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi; öğrenci ve velilerin bu çerçevede yönlendirilmesi sağlanacak.

- Tercih danışmanlığı ile öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına yerleşmeleri aşamasında ailelerinin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alınarak sağlıklı karar verebilmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

- LGS tercihlerinde sorumluluk veli ve okul müdürlüklerine ait olacak ve öğrencilerin tercihleri öğrenci velisi ya da okul müdürlükleri tarafından sisteme girilecek. Tercih danışmanlığı birimlerinde görevlendirilen rehberlik öğretmenleri sisteme tercih girişinde bulunmayacak.