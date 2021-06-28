LGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!

Lise öğrenimi için LGS’de ter döken 8. Sınıf öğrencileri LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada Haziran ayının sonuna işaret etmişti. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları merakla bekleniyor. 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre bir liseye yerleşecek olan öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. LGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 30 Haziran 2021’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVI GERÇERSİZ KILACAK DURUMLARA DİKKAT

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.