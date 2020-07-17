LGS sonuç sorgulama ekranı (www.meb.gov.tr)! MEB tarafından ilan edilen LGS 2020 sonuçları öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığı, dün LGS sonuçlarını açıkladı. LGS tercih kılavuzu da aynı gün çerisinde bakanlığın sitesinden duyuruldu. 1.5 milyon öğrenci sonuç sorgulamak için MEB’in sitesine yönelirken, Türkiye genelinde 181 öğrenci tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan aldı ve birinci olduğu ilan edildi. Sınav sonuçları ise meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek. İşte LGS 2020 sonuçları…

1.5 milyon öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik gerçekleştirilen 1 milyon 671 bin 337 öğrenciden 1 milyon 472 bin 088’i sınava katıldı. Böylece 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta eğitime devam eden öğrencilerin yüzde 88,08’i Merkezi Sınava girdi. Bakanlık, dün sabah saatlerinde LGS sonuçlarını ve LGS tercih kılavuzunu erişime açtı. LGS puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, sonuç sorgulama ekranına yöneldi. LGS sonuç sorgulama ekranı…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ…

E OKUL GİRİŞ EKRANI