LGS sınav takvimi! LGS ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB LGS kılavuzu ve liselerin kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzunu yayımladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav (LGS) başvuru ve uygulama kılavuzu erişime açıldı. Adaylar, LGS sınav takvimi, LGS başvuru ve MEB LGS kılavuzu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2021 LGS başvurusu nasıl yapılır? 2021 LGS ne zaman? İşte LGS sınav takvimi, liselerin kontenjanları ve MEB LGS kılavuzu...

MEB LGS başvurularının 5 Nisan itibariyle başladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, LSG başvuruları ve LGS sınav takvimine ilişkin bilgilerin yer aldığı MEB LGS kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç adayların başvuru işlemleri bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Peki, 2021 LGS başvurusu nasıl yapılır? 2021 LGS ne zaman? İşte liselerin kontenjanları, LGS sınav takvimi ve MEB LGS kılavuzu...

MEB, 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezî sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek.

Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN? LGS SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınav geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. . Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar,

tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacaklar.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklar.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LİSELERİN KONTENJANLARI

Merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları kılavuzda yer aldı. Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.