LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav yeri nasıl öğrenilir? LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak sınav için geri sayım başladı. Adaylar bu hafta sonu uygulanacak LGS ile 'LGS hangi okulda gireceğim 2021?' sorusunu araştırıyor. LGS sınava giriş yerleri ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden üzerinden ilan edildi. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav yeri nasıl öğrenilir? LGS ne zaman? LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte LGS ile ilgili tüm detaylar...

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Öğrenciler için heyecanlı bekleyiş devam ederken adaylar sınava giriş yerleri ve sınava ilişkin detayları araştırıyor. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav yeri nasıl öğrenilir? LGS ne zaman? LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte LGS ile ilgili tüm detaylar...

LGS NE ZAMAN? LGS KONU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve http://www.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.