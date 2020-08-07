LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme sonuç tarihi

LGS yerleştirme sonuç tarihi lise tercihi yapan adaylar ve veliler tarafından merak ediliyor. LGS tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte adayların gözü açıklanacak LGS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak lise tercih sonuçları internette en çok araştırılan konular arasında. Peki, LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte LGS yerleştirme sonuç tarihi...

LGS tercihlerinin temmuz ayı sonunda tamamlanmasıyla birlikte binlerce öğreci ve ailelerinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS yerleştirme sonuçlarında. İyi bir liseye gitmek ve üniversite öncesi iyi bir eğitim alma hayali kuran öğrenciler LGS tercihlerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Öğrenciler ve velilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı 'nın LGS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Peki, LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? İşte LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başlayan tercih başvuruları 20 Haziran’da başlamış, 29 Temmuz'da da tamamlanmıştı. Okulların Ağustos ayında açılacağına yönelik açıklamalarla birlikte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Lise tercihlerini tamamlayan öğrenciler, meb .gov.tr adresinden LGS tercih sonuçlarına erişebilecek.

LİSE YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

NAKİLLER NASIL OLACAK?

Nakil dönemleri ise şu şekilde olacak;

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.