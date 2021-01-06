LGS ocak ayı örnek soruları 2021! Örnek soru kitapçığı yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS'ye hazırlanan öğrenciler için hazırladığı örnek soru kitapçıklarına bir yenisini ekledi. MEB, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için LGS ocak ayı örnek sorularını yayımladı.
LGS soru paketlerinde şu ana kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere toplam 880 örnek soru yer aldı.
Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
2021 LGS kapsamındaki merkezî sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 6, 2021
Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan https://t.co/wUpA0EA6Mj ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz.
LGS NE ZAMAN 2021?
LGS 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek. Örnek sorular, Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.
LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI 2021
Ocak ayı Sayısal Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
Ocak ayı Sözel Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.