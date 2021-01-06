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LGS ocak ayı örnek soruları 2021! Örnek soru kitapçığı yayınlandı!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 11:12 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 11:12

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için LGS ocak ayı örnek sorularını yayımladı. Bu yıl sınava hazırlık için yapılan ikinci çalışma olan Ocak ayı örnek soruları MEB'in internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, LGS ocak ayı örnek soruları nasıl indirilir? İşte LGS ocak ayı örnek soruları 2021 indirme linki!


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS'ye hazırlanan öğrenciler için hazırladığı örnek soru kitapçıklarına bir yenisini ekledi. MEB, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için LGS ocak ayı örnek sorularını yayımladı. 
 
 
LGS soru paketlerinde şu ana kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere toplam 880 örnek soru yer aldı.
 
Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
 
LGS NE ZAMAN 2021? 
 
LGS  6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek. Örnek sorular, Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.
 
LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI 2021
 
Ocak ayı Sayısal Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
Ocak ayı Sözel Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
 
 

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