LGS'nin birinci oturumu başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yaklaşık 1,5 milyon öğrenci için LGS sınavı başladı.

Sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler güvenlik ve virüs önlemleri altında sınav salonlarına alındı. Velilerin okul bahçelerine giriş yapmalarına izin verilmedi. Sınav binalarına gelen öğrencilerin, okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı.

Görevliler koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra bekletilmeden salonlara alındı.

LGS BİRİNCİ OTURUM SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmeyecek.

LGS İKİNCİ OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek. Sınav bitiminde tüm öğrencilerin aynı anda bulundukları binadan çıkmasına izin verilmeyecek. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrılacak.

Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi bu yılda da sınava öğrenim gördükleri okullarda giriyor.