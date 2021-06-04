LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek-oturum saatleri? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı ve saati…

LGS maratonu başladı. 2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu hafta pazar günü yapılacak. Sınava girecek öğrenci ve aileleri ise pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. LGS sınavına girecek olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri de cumartesi günü açık olacak. Peki LGS sınavı ne zaman 2021, saat kaçta başlayacak? İşte LGS sınav giriş saat ve giriş belgesi alma ekranı…

LGS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? sorusuna yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Binlerce öğrencinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) pazar günü gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine LGS genelgesi göndererek, sınav giriş belgelerini almayan öğrencilerin e-Okul üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecekleri belirtildi. Peki LGS sınavı saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı ve saati…

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Adaylar sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş bilgilerine e-Okul üzerinden giriş yaparak erişim sağlayabilecek.

LGS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, OTURUM SAATLERİ?

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum sabah 09:30'da, ikinci oturum ise saat 11:30'da başlayacak.

İlk oturumda adaylara 50 soruluk bir teste tabi tutulacak ve sınav 75 dakika sürecek. İlk oturumun sona ermesinin ardından ikinci oturum ise 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayacak olan ikinci oturumda adaylara 40 soru yöneltilecek sayısal alandan oluşan bu bölümde adaylara 80 dakika süre verilecek.

LGS SINAVI ÖNCESİ ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.



Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.