LGS ne zaman 2021, ertelenecek mi? Bakan Selçuk’tan 2021 LGS tarihi açıklaması!

LGS ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Koronavirüs salgını kapsamında mücadele devam ederken, LGS 2021 sınavının durumu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında LGS tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, LGS’nin kontrollü olarak yapılacağını aktarırken, “Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak.” Detayını da paylaştı. Peki, LGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınav tarihi…

LGS sınavı ertelenecek mi, ne zaman yapılacak sorularının ardı arkası kesilmiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamada “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınava katılacak öğrenciler söz konusu sınava haziran ayında katılacak. LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. " dedi. Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da bu yıl dil bilgisinden soru sorulmayacağını söylemişti.

LGS ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN?

LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. Biz her türlü tedbiri alarak, kontrollü bir şekilde sınavı yapacağız. Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak.

LGS MÜFREDATI 2021 NASIL OLACAK?

15 Mayıs tarihinde açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk “Sınava katılacak öğrencilerimiz herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak” dedi.

Bakan Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.