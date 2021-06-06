LGS ne kadar sürüyor? LGS sınav arası kaç dakika? LGS kaçta bitiyor?

Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci hayalindeki liselere girmek için ter dökecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde 82 bin 355 salonda bugün gerçekleştirilecek. Peki, LGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS ilk oturum kaç dakika? LGS ne kadar sürüyor? LGS sınav arası kaç dakika? LGS ikinci oturum kaçta bitiyor? İşte LGS sınavına ilişkin detaylar...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yaklaşık 1,5 milyon öğrenci LGS sınavında giriyor. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS'de öğrenciler ve velileri sınav merkezlerine erken saatlerde geldi. LGS bu yıl da farklı iki saat diliminde uygulanacak olan iki oturum ile tamamlanacak. Öğrenciler, istedikleri liseye gidebilmek için ter dökecek. Peki, LGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS ilk oturum kaç dakika? LGS ne kadar sürüyor? LGS sınav arası kaç dakika? LGS ikinci oturum kaçta bitiyor? İşte tüm detaylar...

LGS KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek LGS sınavında öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

LGS SINAV ARASI KAÇ DAKİKA? LGS İKİNCİ OTURUM SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İlk oturum 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 11.30'da başlayıp 12.50'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.

LGS'DE MASKE ZORUNLU MU?

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi olacak. Ancak sınava girilecek salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isteyenler sınav esnasında maskesini çıkarabilecek. Her türlü ihtimale karşı sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.