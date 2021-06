LGS nasıl yapılacak? LGS'de değişiklik var mı? LGS'ye Bakan Ziya Selçuk'tan LGS paylaşımı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınava kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da LGS öncesi adaylara bazı uyarılarda bulundu. Bakan Selçuk, "LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık" dedi. Peki, LGS nasıl yapılacak? LGS'de değişiklik var mı? LGS'ye katılmak zorunlu mu? LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS'de maske takmak zorunlu mu? İşte Bakan Ziya Selçuk'un LGS ile ilgili paylaşımı...

LGS için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrenci bu hafta sonu LGS sınavına girecek. Milli Eğitim Bakanlığı LGS için tüm hazırlıklarını tamamladı. LGS öncesi öğrencilere bazı hatırlatmalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği soruları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, "8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..." ifadelerini kullandı.