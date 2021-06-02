LGS nasıl yapılacak? LGS'de değişiklik var mı? LGS'ye Bakan Ziya Selçuk'tan LGS paylaşımı!

2021 LGS Sınavı'na sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından LGS Sınavı'na katılacak adaylar için hatırlatmalarda bulundu. Peki, LGS nasıl yapılacak? LGS'de değişiklik var mı? LGS'ye katılmak zorunlu mu? LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS'de maske takmak zorunlu mu? İşte Bakan Ziya Selçuk'un merak edilen sorular ile ilgili açıklaması...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınava kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da LGS öncesi adaylara bazı uyarılarda bulundu. Bakan Selçuk, "LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık" dedi. Peki, LGS nasıl yapılacak? LGS'de değişiklik var mı? LGS'ye katılmak zorunlu mu? LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS'de maske takmak zorunlu mu? İşte Bakan Ziya Selçuk'un LGS ile ilgili paylaşımı...

LGS için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrenci bu hafta sonu LGS sınavına girecek. Milli Eğitim Bakanlığı LGS için tüm hazırlıklarını tamamladı. LGS öncesi öğrencilere bazı hatırlatmalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği soruları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, "8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın!

LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar... pic.twitter.com/r3oEXuEk3H — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 2, 2021

2021 LGS NASIL YAPILACAK?

LGS'de değişiklik var mı?

Hayır, değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak.

LGS ne zaman, saat kaçta olacak?

Sınav, 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak.

Sınav başvurumu nasıl yapacağım?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.

Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Bu sene de geçen sene olduğu gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgiler e-Okul sisteminden öğrenebilirsin.

Sınav günü en geç saat kaçta okulumda olmalıyım?

En geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunmalısın.

Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi?

Hayır. COVİD 19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav binası ve bahçesine yalnızca öğrenci ve görevililer alınacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli jtedbirler alınacak. Gerek birinci oturum sınunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.

Peki, Sınav giriş belgemi nasıl alacağım?

Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak.

Sınavda maske takacak mıyım?

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.