LGS nakil tarihleri 2021! LGS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak 2021?

Lise 2. nakil sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı. MEB yaptığı değerlendirme sonucunda lise ikinci nakil sonuçlarının MEB.gov.tr'den erişime açıldığını duyurdu. LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ise nakil tarihlerini sorguluyor. Peki, lgs yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak 2021? İşte LGS nakil tarihleri 2021…

LGS nakil süreci devam ediliyor. Bugün MEB.gov.tr'den LGS 2. nakil sonuçlarının duyurulduğu açıklandı. İstedikleri liselere girmek isteyen adaylar yaptıkları başvuruların sonuçlarını öğrenebilecek. Lise boş kontenjan ve taban puanlarına göre yapılacak yerleştirme sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ile e okul üzerinden sorgulanacak. Peki, LGS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak 2021?

LGS NAKİL TARİHLERİ 2021!

LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 9-13 Ağustos tarihleri arasında Boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak. 20 Ağustos tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeler tamamlanacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

LGS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK 2021?

Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak