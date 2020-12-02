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LGS konuları azalacak mı? Müfredatta hangi konular sınavda sorulacak? LGS konuları 2021!

02 Aralık 2020 Çarşamba - 9:57 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 9:57

Koronavirüs’ün başladığı 23 Mart sonrası eğitime uzaktan devam edilme kararı alınınca, Milli Eğitim Bakanı LGS sınavında öğrencilerin yalnızca 1. dönem müfredatından sorumlu tutulacağını duyurmuştu. Haziran ayında yapılacak 2021 konularına da sınırlama gelip gelmeyeceği merak edilirken, MEB’ten açıklama geldi. Peki, LGS konuları azalacak mı, hangi konular sınavda sorulacak? İşte LGS konuları 2021


Okulların pandemi yüzünden açılmayacağı ve eğitimin uzaktan devam edileceği kararının alınmasının ardından gözler yeniden LGS 2021 konularına çevrilmiş, öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacaklarını araştırmaya başlamıştı. Merakla beklenen haber Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Peki, LGS konuları azalacak mı?

LGS 2021 KONULARI (ÖĞRENCİLER HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi  (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi  sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm  müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların  kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp  öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki  aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar  değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar  sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme,  Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini  artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları  yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine  yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve  sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye  edilmektedir."

2021 LGS NE ZAMAN?

2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 81 ilin müdürlüklerine gönderilen yazıya göre  6 Haziran Pazar günü yapılacak.

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