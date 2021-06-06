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LGS ile ilgili son dakika açıklaması! MEB duyurdu

DHA |  06 Haziran 2021 Pazar - 14:59 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 14:59

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı. Covid-19 salgını altında tüm sınav merkezlerimizde gerekli önlemler alınarak başarılı şekilde gerçekleştirildi" dedi.


Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak.
 
LGS sonrasında yazılı açıklama yapan ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı. Covid-19 salgını altında tüm sınav merkezlerimizde gerekli önlemler alınarak başarılı şekilde gerçekleştirildi" dedi.
 
Merkezi sınavların oldukça büyük organizasyon gerektirdiğini belirten Özer, "Özellikle salgın nedeniyle bu organizasyonun ölçeği çok daha büyüdü. Sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Tüm çalışma arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 81 ilde süreci başarılı şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize ve okullarımızda organizasyona destek veren rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
 

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LGS MEB Milli Eğitim Bakanlığı
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