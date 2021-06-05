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LGS ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika çift kitapçık kararı!

AA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 11:47 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 11:56

On binlerce öğrenci LGS sınavına girecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu sınavda bir ilke imza atacak. KDK'nin tavsiye kararı sonrası disleksili öğrenciler sınavlarda çift kitapçık kullanabilecek. Uygulamanın ilk örneği Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yarın 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınavda gerçekleşecek.


Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) başvuru  üzerine aldığı tavsiye kararı doğrultusunda öğrenme güçlüğü veya okuma bozukluğu  olarak ifade edilen disleksiye sahip öğrencilere sınavlarda çift soru kitapçığı  imkanı tanınacak. 
 
2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na giren  disleksili bir öğrenci, KDK'ya başvurarak salgın tedbirleri nedeniyle okutman ile  1 metre mesafede oturmak zorunda kaldığını, önüne kitapçık konulmadığını,  soruları göremediğinden gözüyle takip edemediğini, altını çizemediğini ve  mağduriyet yaşadığını belirtti.
 
Görme engelli oldukları varsayımından hareketle kendilerine kitapçık  verilmeden gerçekleştirilen sınavda diğer öğrencilerle eşit şartlarda  yarışamadığını belirten öğrenci, sınavda disleksili öğrenciler için 2 kitapçık  verilmesini, okutman soruları okurken öğrencinin de kendi önündeki kitapçıktan  soruları takip etmesinin ve fiziksel mesafenin sağlanmasının gerektiğini aktardı.Önünde kitapçık bulunmamasının yoğun stres altında sınava girmesine,  soruları takip edememesine ve anlayamamasına neden olduğunu söyleyen öğrenci,  gerçek performansını ortaya koyamadığını belirterek konuyla ilgili gerekli  düzenlemelerin yapılmasını talep etti.
 
Başvuruyu değerlendiren KDK, kılavuzda yer alan açıklamalar kapsamında  tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava giren disleksili  öğrencilere kitapçık verilmemesi yönündeki uygulamanın ulusal ve uluslararası  mevzuatta yer alan "eğitim hakkı" kapsamında devlete düşen yükümlülüklerin yerine  getirilmesi bakımından yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.  KDK kararında, engelli öğrencilerin girdikleri merkezi sınavlarda eşit  şartlarda yarışabilmesinin sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirleri alma görev  ve sorumluluğunun idareye ait olduğuna, oluşacak mağduriyetlerin giderilmesi ve  bundan sonra yapılacak sınavlar için tedbir alınması gerektiğine işaret edildi.
 
 Ayrıca KDK, mağduriyetlerin giderilmesi için tedbir alınması yönünde  Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi. KDK'nin tavsiye kararını değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2021  yılı içerisindeki sınavlarda disleksili öğrenciler için bir soru kitapçığı,  soruları okuyan okuyucuya bir soru kitapçığı olmak üzere çift soru kitapçığı  uygulamasının başlamasına karar verdi. Bunun ilk örneği Liselere Geçiş Sistemi  (LGS) kapsamında yarın 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi  sınavda uygulanacak.
 
 
Disleksi nedir?
Disleksi nörolojik bir hadise olup, kişinin okuma ve yazma ile ilgili fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilendiği bir rahatsızlıktır. Beynin kelimeleri oluşturan sembollerin ve kelimelerin hangi seslerden meydana geldiğini algılaması ile ilgili bir problem olarak ifade edilebilir.Disleksili bireyler genelde zeki ve çalışkan olmalarıyla ön plana çıkar. Ancak disleksi problemi olan hastaların beyni kelimeleri farklı işlediği için, bu durum kelimelerin çözümlenmesini, hecelenmesini ve tanınmasını güçleştirir. Bu nedenle ilkokul çağındaki hastalar, etrafındaki kişilerce yeterince anlaşılamadığından toplum tarafından dikkate alınmama problemi ile karşı karşıya kalabilirler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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