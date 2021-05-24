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LGS için son hazırlıklar gözden geçirildi!

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:04 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 16:04

LGS kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar gözden geçirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığındaki toplantıda, sınavın salgın koşullarında sağlıklı bir şekilde yapılması için alınan önlemler ve tüm illerde hazırlıklarda gelinen nokta ayrıntılı olarak değerlendirildi. Sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi  (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 günü yapılacak merkezi sınava ilişkin son  hazırlıklar, düzenlenen toplantıda gözden geçirildi. 
 
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim  Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığındaki toplantıda, sınavın salgın  koşullarında sağlıklı bir şekilde yapılması için alınan önlemler ve tüm illerde  hazırlıklarda gelinen nokta ayrıntılı olarak ele alındı.
 
LGS 2 OTURUM HALİNDE YAPILACAK!
 
Sınav, iki oturum halinde 6 Haziran'da 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde yapılacak.
 
LGS SINAV BELGELERİ NEREDEN ALINACAK?
 
Öğrenciler geçen yıl olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan  doğrudan sınava katılabilecek. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri  tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler, sınava kendi okullarında girecek.
 
Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri  Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel  Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel  Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel  Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Destek  Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji  Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.
 

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