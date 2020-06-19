Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. LGS'ye saatler kala adaylar internette sıklıkla LGS günü ulaşım ücretsiz mi? Sokağa çıkma yasağında otobüsler çalışıyor mu? sorularını araştırıyor. İşte LGS günü ulaşım ile ilgili açıklamalar...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın uygulanacak. Yaklaşık 1 milyon 800 bin adayın lise eğitim leri için ter dökeceği sınav öncesi sokağa çıkma yasağı getirildi. LGS günü toplu ulaşımın çalışıp çalışmayacağı da merak konusu. Pek çok kişi 'Yarın otobüsler çalışıyor mu?' sorusunu araştırıyor. Peki, LGS günü ulaşım ücretsiz mi? Sokağa çıkma yasağında otobüsler çalışıyor mu? İşte LGS günü toplu ulaşım ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

İstanbul ve Ankara 'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) olacağı günlerde şehirde toplu ulaşımın öğrencilere, velilerine ve görevlilere ücretsiz olacağı duyuruldu.

İBB'DEN LGS GÜNÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'nin olduğu günlerde öğrenciler, veliler ve görevlilerin İETT otobüsleri ve metrobüsleri ücretsiz kullanabileceğini açıkladı.

Açıklamada "İETT, LGS ve YKS günlerinde ek seferler yapacaktır. Sınav tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri İETT otobüsleri ve Metrobüs'e ücretsiz binebilecekler" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA'DA DA LGS GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.